"Elif" odcinek 663. Melek rezygnuje z wyjazdu. Leyla próbuje popełnić samobójstwo! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Melek zdecydowała się na wyjazd z miasta. Razem z Elif pożegnała się z najbliższymi, ale Yusuf postanowił je zatrzymać. W 663. odcinku "Elif" Melek zrezygnuje z przeprowadzki. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 663. odcinku "Elif".

Melek (Selin Sezgin) i Elif (Isabella Damla Güvenilir) pożegnały się ze wszystkimi i wyruszyły w drogę z Yahyą. Uświadomiony przez Sitare (Eda Erol) Yusuf (Umut Özkan) postanowił je zatrzymać. Z kolei Zeynep (Gülçin Tunçok) bardzo źle się poczuła.

W 663. odcinku serialu "Elif" Yusuf zapewnia Melek, że nic nie łączy go z Leylą (Nigar Sen), ona jest jednak nieugięta. Dopiero wiadomość o chorobie Selima (Emre Kıvılcım) sprawia, że postanawia odwołać wyjazd. Yahya jest wściekły, nie zamierza rezygnować z Melek. Tymczasem Leyla załamuje się na wieść, że Yusuf zatrzymał Melek i zamyka się w swoim pokoju. Melek jedzie do szpitala do Zeynep. Jest przekonana, że Zeynep poczuła się źle, bo dowiedziała się o chorobie Selima, jednak nie zdradza jej, że i ona już o tym wie.

Yusuf próbuje nakłonić Selima do podjęcia leczenia. Fevziye zaniepokojona stanem córki, prosi Yahyę, żeby wyważył drzwi do jej pokoju. Znajdują Leylę nieprzytomną z pustą fiolką po lekach. Yahya obwinia o wszystko Yusufa i chce się na nim zemścić. Selim traci przytomność na oczach całej rodziny.

