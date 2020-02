"Elif" odcinek 669. Selim wyjeżdża na operację. Arzu kłóci się z Umitem i doprowadza do tragicznego wypadku! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Selim ma szansę ratującą jego życie operację w Stanach Zjednoczonych. W 669. odcinku "Elif" w końcu zdecyduje się na wyjazd. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 669. odcinku "Elif".

Zeynep (Gülçin Tunçok) znalazła sposób na to, aby Selim (Emre Kıvılcım) miał szansę na wyzdrowienie. Po zamieszaniu, do jakiego doszło w miejscu pracy Selima, jego szef Fikret przyszedł i wręczył mu pieniądze na operację. Do rezydencji, w której kiedyś mieszkała rodzina Emiroğlu,powróciła Arzu (Cemre Melis Çınar).

W 669. odcinku serialu "Elif" Arzu postanawia sprzedać dom, żeby zdobyć pieniądze. Jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że rezydencja już została sprzedana i razem z Umitem (Emre Çaltılı) muszą się wyprowadzić. Aliye (Aysun Güven), Selim i Zeynep wyjeżdżają na operację Selima, żegna ich cała rodzina.

Wśród krzyków i awantur Umitowi udaje się w końcu wyprowadzić Arzu z posiadłości. Wściekła Arzu popycha Umita, doprowadzając do tragicznego wypadku. Przerażona ukrywa ciało Umita w lesie i ucieka. Sąsiadki plotkują o Melek (Selin Sezgin) i jej związkach.

