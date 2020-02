"Elif" odcinek 670. Yusuf mówi Leyli, że kocha Melek! Mama Elif przyjmie jego oświadczyny? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Selim, Zeynep i Aliye wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie lekarze mogą wyleczyć Selima. W 670. odcinku "Elif" Yusuf postanowi postawić wszystko na jedną kartę w relacjach z Melek. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 670. odcinku "Elif".

Selim (Emre Kıvılcım) wyjechał na operację do Stanów Zjednoczonych. Towarzyszą mu Zeynep (Gülçin Tunçok) i Aliye (Aysun Güven). Tymczasem, Arzu (Cemre Melis Çınar) została zmuszona do wyprowadzki i podczas kłótni z Umitem (Emre Çaltılı) doszło do tragedii. Ciało męża zostawiła w lesie.

W 670. odcinku serialu "Elif" wszystkim bardzo doskwiera tęsknota za Selimem, Zeynep i Aliye. Yusuf (Umut Özkan) i Melek (Selin Sezgin) coraz bardziej zbliżają się do siebie. Tymczasem Arzu tuła się po mieście bez pieniędzy, nie mając, gdzie się podziać. Wiedziona żądzą zemsty kobieta pojawia się pod domem Yusufa, zauważa ją Inci (Deniz Irem Morkoç), ale nikt nie chce w to uwierzyć. Mustafa bezskutecznie próbuje nakłonić Yusufa do spotkania z Macide.

Melek bardzo przeżywa plotki na swój temat. Yusuf domyśla się, że to Leyla (Nigar Sen) je rozpowiada i w kategoryczny sposób wyjaśnia jej, że kocha Melek i ona ma zostawić ją w spokoju. Ta jednak nie zamierza dać za wygraną. Jednocześnie Yusuf oświadcza się Melek, nalegając na szybki ślub. Melek znajduje liścik od Arzu, jest przerażona jej powrotem, ale nie dzieli się tym z Yusufem. Para ustala datę ślubu, jednak Melek nieustannie prześladują myśli o Arzu.

