"Elif" odcinek 672. Melek i Yusuf uciekną do innego miasta w obawie przed Arzu? Zbliża się dzień ich ślubu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Yusuf postanowił zrobić odważny krok i oświadczył się Melek. W 672. odcinku "Elif" o wszystkim dowiaduje się Elif. Jak zareaguje? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 672. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 672. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 14:00 w TVP1!

Yusuf (Umut Özkan) dostał list, który rzekomo napisała jego ciotka, Macide. Arzu (Cemre Melis Çınar) podsłuchała jego rozmowę z Mustafą i chce dowiedzieć się, kim jest kobieta, o której mówili.

Elif dowiaduje się o oświadczynach Yusufa. Arzu chce skontaktować się z Mecide

W 672. odcinku serialu "Elif" Melek (Selin Sezgin) jest przekonana, że Yusuf coś przed nią ukrywa i choć nazajutrz mają się pobrać, traktuje go ozięble. Yusuf z kolei odnajduje liścik od Arzu. Leyla (Nigar Sen) obserwuje dom Melek. Nie chce dopuścić do siebie informacji, że Yusuf ożeni się z Melek. Postanawia, że to się nigdy nie wydarzy.

Yusuf wyjaśnia Melek całą sytuację. Podkreśla, że z Arzu nie ma żartów i lepiej nie ryzykować, że znowu ich skrzywdzi. Kobieta zgadza się na wyprowadzkę do innego miasta. Zaczynają się ostateczne przygotowania do ślubu.

