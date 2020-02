"Elif" odcinek 674. Dramatyczne skutki wypadku i nowi bohaterowie. Tylko Inci przeżyła?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Melek i Yusuf wzięli ślub. Tuż po uroczystości doszło jednak do tragicznego wypadku. W 674. odcinku "Elif" dowiemy się, jakie są jego skutki. Poznamy też nowy bohaterów serialu. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 674. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 674. w środę, 26.02.2020 o godz. 14:00 w TVP1!

Melek (Selin Sezgin) i Yusuf (Umut Özkan) zostali małżeństwem. Zaraz po ślubie wyjechali razem z Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Inci (Deniz Irem Morkoç) do Bursy. Na drodze doszło do wypadku. Samochód dachował, a nieprzytomni państwo młodzi leżeli we krwi. Co dalej?

W 674. odcinku serialu "Elif" mija sześć miesięcy od tragicznego wypadku, w którym giną Melek i Yusuf. Elif jest więziona w domu rodziny Haktanir, przez bezwzględnego zięcia Macide (Nur Gurkan), Tarika (Murat Prosçiler), któremu pomaga służąca Vildan (Özge Yıldırım). Wszyscy domownicy z niecierpliwością wyczekują powrotu z Ameryki syna Macide, Kerema (Nevzat Can). Tylko Tarik nie jest z tego powodu zadowolony. Obawia się, że Kerem odbierze mu pozycję w rodzinnej firmie. Zaufana, dobra służąca Yildiz (Mediha Aydın) szykuje ucztę na jego przyjazd. Tymczasem młody mężczyzna przed powrotem do domu pragnie przywitać się z ukochanym Stambułem.

W tym samym czasie do miasta przyjeżdża Reyhan (Çağla Şimşek). Dziewczyna ma zatrzymać się u krewnej, ale okazuje się, że ta zmarła. Ścigana przez braci Reyhan, przypadkiem wsiada do samochodu Kerema. Tülay (Derya Şen) i Veysel (Hasan Ballıktaş) opiekują się ocalałą z wypadku İnci. Oboje są przekonani, że Elif również zginęła w wypadku. Dziewczynka natomiast nie pamięta tragicznych wydarzeń i wciąż nalega na spotkanie z drogą przyjaciółką.

