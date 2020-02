"Elif" odcinek 675. Kerem wraca do domu. Reyhan przez przypadek trafia do rezydencji Haktanirów. Zostanie na dłużej? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Minęło 6 miesięcy od tragicznego wypadku. Elif jest więziona w domu rodziny Haktanir, przez bezwzględnego zięcia Macide, Tarika. W 675. odcinku "Elif" Kerem wraca do domu, do którego przez przypadek trafia także Reyhan. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 675. odcinku "Elif".

Po ślubie Melek (Selin Sezgin) i Yusuf (Umut Özkan) doszło do tragicznego wypadku. Teraz Elif (Isabella Damla Güvenilir) jest więziona w domu rodziny Haktanir, przez bezwzględnego zięcia Macide (Nur Gurkan), Tarika (Murat Prosçiler), któremu pomaga służąca Vildan (Özge Yıldırım). Z kolei Inci (Deniz Irem Morkoç) trafiła do Tülay (Derya Şen) i Veysela (Hasan Ballıktaş). W 675. odcinku serialu "Elif" syn Macide, Kerem (Nevzat Can) jest zdumiony pojawieniem się pasażerki na gapę. Dziewczyna nie chce opuścić samochodu. Kerem postanawia więc jechać do domu. Kiedy wyjeżdża na peryferia miasta, Reyhan (Çağla Şimşek) żąda, żeby natychmiast się zatrzymał i wysiada. Rozstają się w gniewie, przekonani, że już nigdy się nie zobaczą. Tülay marzy o otwarciu sklepu z włóczkami. Wracając do domu z Veyselem i İnci, zauważa idealny lokal do wynajęcia. Elif jest sama, głodna i przerażona. Vildan bardzo źle ją traktuje. Macide i siostra Kerema, Hümeyra (Berna Keskin), oraz Yildiz (Mediha Aydın) nie posiadają się z radości, kiedy Kerem w końcu dociera do domu. Elif rani się w palec. Kiedy pojawia się w rezydencji, Tarik próbuje odwrócić uwagę domowników i wylewa na Vildan gorącą zupę. Reyhan trafia do domu Haktanirów, chce zapytać o drogę. Tymczasem Yildiz bierze ją za nową pomocnicę w rezydencji.