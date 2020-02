"Elif" odcinek 676. Yildiz namawia Reyhan, aby została w rezydencji. Elif udaje się wymknąć! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif przebywa w domu rodziny Haktanir. Jest źle traktowana. Pojawia się tam także Reyhan. W 676. odcinku "Elif" Yildiz będzie namawiać dziewczynę, aby została w rezydencji. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 676. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 676. w piątek, 28.02.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Elif (Isabella Damla Güvenilir) jest więziona w domu rodziny Haktanir, przez bezwzględnego zięcia Macide (Nur Gurkan), Tarika (Murat Prosçiler), któremu pomaga służąca Vildan (Özge Yıldırım). Kobieta źle traktuje dziewczynkę. W rezydencji przez przypadek pojawiła się Reyhan (Çağla Şimşek).

W 676. odcinku serialu "Elif" Reyhan jest pod wrażeniem pięknego domu. Yildiz (Mediha Aydın), przekonana, że to nowa służąca, nie daje jej dojść do słowa. W końcu Reyhan udaje się wyjaśnić nieporozumienie. Opowiada kobiecie, że z pomocą matki uciekła z domu, by się uczyć, a ojciec chce wydać ją za mąż. Yildiz wzruszona jej historią i ujęta dobrocią, namawia ją, żeby została i podjęła pracę służącej.

Tarik nieustannie podkreśla niedojrzałość Kerema (Nevzat Can) i swój ogromny wkład pracy w firmę, wywołując tym niepokój Macide. Ku swojemu zdziwieniu Reyhan natyka się w rezydencji na Kerema. Zajęty rozmową telefoniczną mężczyzna nie zauważa jej. Kiedy Yildiz pozostawia otwarte drzwi do spiżarki, Elif udaje się wymknąć.

