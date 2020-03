"Elif" odcinek 680. Reyhan w centrum skandalu na przyjęciu powitalnym Kerema. Vildan krzywdzi Elif! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Między Keremem a Reyhan doszło do nieporozumienia. Dziewczyna wciąż jednak przebywa w rezydencji Haktanirów. W 680. odcinku "Elif" dojdzie do przyjęcia z okazji powrotu Kerema. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 680. odcinku "Elif".