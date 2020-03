"Elif" odcinek 681. Upokorzona Reyhan chce odejść z domu Haktanirów. Elif trafia do szpitala! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Parla zorganizowała przyjęcie z okazji powrotu Kerema. Doszło na nim do małego skandalu z udziałem Reyhan. W 681. odcinku "Elif" dziewczyna będzie chciała odejść z rezydencji. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 681. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 681. w piątek, 6.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Parla (Seyda Bayram) robi wszystko, aby zbliżyć się do Kerema (Nevzat Can). Zorganizowała przyjęcie z okazji jego powrotu ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy Reyhan (Çağla Şimşek) niosła tort, potknęła się i upadła z nim na ziemię.

Reyhan w centrum skandalu na przyjęciu powitalnym Kerema. Vildan krzywdzi Elif!Zobacz więcej

W 681. odcinku serialu "Elif" Parla jest wściekła na Reyhan, że zepsuła tort i całe przyjęcie, wymyśla jej przy wszystkich zebranych. Zachowanie Parli irytuje Kerema, jednak nie mówi jej tego wprost. Pomaga Reyhan wstać i żegna gości. Reyhan nie może pogodzić się z tym, jak została potraktowana, postanawia opuścić rezydencję Haktanirów. Tymczasem przerażona Vildan (Özge Yıldırım) zawozi nieprzytomną Elif (Isabella Damla Guvenilir) do szpitala. Domownicy zauważają jej nieobecność. Tarik (Murat Prosçiler) domyśla się, że coś się stało.

Kiedy Vildan nie odbiera od niego telefonu, wpada we wściekłość. W końcu Vildan odbiera telefon i wyjawia, co się stało. Tymczasem okazuje się, że stan Elif jest bardzo poważny. Do szpitala przyjeżdża również Tarik. Kerem wzywa do siebie Reyhan z zamiarem zwolnienia jej z pracy, kiedy chce jej dać pieniądze za dotychczasową pracę, ona czuje się głęboko dotknięta.

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej