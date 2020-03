"Elif" odcinek 682. Dlaczego Tarik tak bardzo przejmuje się Elif? Serce dziewczynki orzestaje bić! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Vildan zawiozła Elif do szpitala po tym, jak dziewczynka straciła przytomność. W 682. odcinku "Elif" dowiemy się, dlaczego Elif jest tak ważna dla Tarika. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 682. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 682. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1!

Vildan (Özge Yıldırım) zawiozła nieprzytomną Elif (Isabella Damla Guvenilir) do szpitala. Domownicy zauważyli jej nieobecność, ale tylko Tarik (Murat Prosçiler) domyślił się, że coś się stało. Stan Elif jest bardzo poważny.

W 682. odcinku serialu "Elif" Macide (Nur Gurkan) przekonuje Reyhan (Çağla Şimşek), że powinna zostać w rezydencji, krytykuje też Kerema (Nevzat Can) za jego zachowanie w stosunku do dziewczyny. W szpitalu Vildan podaje się za matkę Elif, a Tarik za jej ojca. Kobieta próbuje zrozumieć, dlaczego Elif jest tak ważna dla Tarika.

Okazuje się, że Macide zapisała jej dużą część swojego majątku, która na wypadek wcześniejszej śmierci dziewczynki zostanie przekazana na cele dobroczynne. Tarik za wszelką cenę nie chce do tego dopuścić, nie wyjawia jednak swojego sekretu Vildan. Stan Elif nagle się pogarsza, jej serce się zatrzymuje. Zniknięcie Vildan wzbudza coraz większy niepokój domowników. Kiedy do domu wraca Tarik, okłamuje rodzinę, że kobieta pojechała do domu na pogrzeb krewnego.

