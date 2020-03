"Elif" odcinek 684. Tarik zabiera Elif ze szpitala! Zaniepokojona pielęgniarka dzwoni na policję! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif odzyskała przytomność, ale bezskutecznie próbowała powiedzieć lekarzom, że Vildan nie jest jej matką. W 684. odcinku "Elif" Tarik postanowi zabrać dziewczynkę ze szpitala. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 684. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 684. w środę, 10.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Vildan (Özge Yıldırım) i Tarik (Murat Prosçiler) podali się za rodziców Elif (Isabella Damla Guvenilir), która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Macide (Nur Gurkan) poinformowała domowników, że Reyhan (Çağla Şimşek) nie straciła posady i stanowczo poprosiła o odpowiednie traktowanie nowej pomocnicy.

W 684. odcinku serialu "Elif" Tarik postanawia niepostrzeżenie wywieźć Elif ze szpitala. Reyhan ma posprzątać pokój Kerema (Nevzat Can). Niechcący niszczy puchar, jaki ten zdobył podczas wyścigu motocyklowego. Kerem jest wściekły i naskakuje na Reyhan.

Do dzielnicy, w której mieszka Leman (Parla Şenol), wprowadza się Julide (Melis Koç) z synkiem, Emirhanem. Kobieta zostaje oszukana przez kierowcę ciężarówki, który nie godzi się na rozładowanie przywiezionych mebli. Z opresji wybawiają syn Leman - Şafak (Uğur Özbağı). Pielęgniarka słyszy, jak Vildan zwraca się do Tarika per pan. Zaniepokojona dzwoni na policję.

