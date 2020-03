"Elif" odcinek 685. Kerem przeprasza Reyhan za swoje zachowanie. Co Tarik zrobi z Elif? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tarik postanowił zabrać Elif ze szpitala. Pielęgniarka zadzwoniła jednak po policję. W 685. odcinku "Elif" Tarik wywiezie Elif. W rezydencji Kerem przeprasza Reyhan. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 685. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 685. w czwartek, 12.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Tarik (Murat Prosçiler) zabrał Elif (Isabella Damla Guvenilir) ze szpitala. Pielęgniarka usłyszała, jak Vildan (Özge Yildirim) zwraca się do Tarika per pan. Zaniepokojona zadzwoniła na policję. Reyhan (Çagla Şimşek) niechcący zniszczyła puchar Kerema (Nevzat Can), który wybuchł złością.

W 685. odcinku serialu "Elif" Tarikowi udaje się wymknąć policji i wynieść Elif ze szpitala. Vildan jest wściekła, że mężczyzna zostawił ją samą i naraził na niebezpieczeństwo. Reyhan udaje się wyczyścić puchar. Kerem przeprasza ją za swój wybuch.

Leman (Parla Şenol) nieustannie przekonuje Şafaka (Ugur Özbagi), żeby się ożenił. Proponuje mu, że wyswata go z córką sąsiadki, jednak on jest przeciwny aranżowanym małżeństwom.

