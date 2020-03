"Elif" odcinek 687. Vildan zostawia Elif samą. Reyhan znajduje chorą dziewczynkę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif znowu jest pod opieką Vildan, która znęca się nad nią. W 687. odcinku "Elif" kobieta zostawi dziewczynkę samą, a przez przypadek znajdzie ją Reyhan! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 687. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 687. w poniedziałek, 16.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Po tym, jak Tarik (Murat Prosçiler) zabrał Elif (Isabella Damla Guvenilir) ze szpitala, znowu to Vildan (Özge Yildirim) opiekuje się dziewczynką. Znęca się nad nią i zmusza do ciężkich prac domowych. Reyhan (Çagla Şimşek) przez przypadek oblała Kerema (Nevzat Can) wrzątkiem.

W 687. odcinku serialu "Elif" Reyhan w końcu udaje się przekonać Kerema do użycia maści na poparzenie. Hümeyra (Berna Keskin) nie kryje swojej dezaprobaty dla zachowania brata. Wścibska Leman (Parla Şenol) nieustannie naprzykrza się Tülay (Derya Şen). Na szczęście wyrozumiały Şafak (Uğur Özbağı) ratuje Tülay przed swoją gadatliwą matką. Elif jest chora. Vildan jest wściekła, obawia się, że ktoś może usłyszeć kaszel dziewczynki.

Za swoje oszczędności Inci (Deniz Irem Morkoç) kupuje Emirhanowi w prezencie nową ciężarówkę. Tarik wybiera się w podróż służbową, przestrzega Vildan, że ma uważać na Elif. Ta zamyka dziewczynkę w spiżarce i wychodzi z rezydencji. Elif przypadkiem znajduje Reyhan. Jest przerażona jej stanem. Zamierza powiedzieć o swoim odkryciu Keremowi, jednak Parla (Seyda Bayram) nie daje jej dojść do słowa.

