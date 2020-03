"Elif" odcinek 688. Reyhan opiekuje się Elif i mówi o swoim odkyciu Macide! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Vildan zostawiła zastraszoną Elif samą. WTedy przez przypadek odnalazła ją Reyhan! W 688. odcinku "Elif" dziewczyna będzie próbowała powiedzieć o wszystkim Macide. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 688. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 688. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Vildan (Özge Yildirim) została poinformowana przez Tarika (Murat Prosçiler), że ma dbać o Elif (Isabella Damla Guvenilir). Ta jednak nie przestała się nad nią znęcać. Kiedy zostawiła ją samą, dziewczynkę znalazła Reyhan (Çagla Şimşek), która byłą przerażona jej stanem.

Vildan zostawia Elif samą. Reyhan znajduje chorą dziewczynkę!Zobacz więcej

W 688. odcinku serialu "Elif" Reyhan czeka na powrót domowników, troskliwie zajmując się wylęknioną Elif. Emirhan bardzo cieszy się z prezentu, lecz gdy rozmowa z Inci (Deniz Irem Morkoç) schodzi na niemiłe dla niego tematy, chłopiec ucieka do domu, pozostawiając zabawkę. Inci jest tym bardzo przygnębiona.

Hümeyra (Berna Keskin) odwiedza Tarika w firmie przed jego wyjazdem, ma nadzieję przekonać męża, żeby jeszcze raz postarali się o dziecko. Ale on nawet nie chce o tym słyszeć. Ich rozmowę przerywa Kerem (Nevzat Can). Podejrzewa, że coś jest nie w porządku, ale małżonkowie zaprzeczają. Jülide (Melis Koç) martwi się, że nie może znaleźć pracy. Zaczyna brakować jej pieniędzy. Elif ma coraz większe zaufanie do Reyhan, ale zastraszona wciąż nie ma odwagi się odezwać. Do rezydencji wracają Macide (Nur Gurkan) i Yildiz (Mediha Aydın), są zszokowane odkryciem Reyhan.

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej