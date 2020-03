"Elif" odcinek 696. Tarik nakrywa Vildan na kłamstwie! Grozi, że ją zabije! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tarik jest wściekły na Vildan. Ona z kolei została odseparowana od Elif. W 696. odcinku "Elif" Tarik wścieknie się jeszcze bardziej i będzie groził Vildan śmiercią! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 696. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 696. w piątek, 27.03.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Vildan (Özge Yildirim) wdała się w kłótnię z Reyhan (Çagla Şimşek) o Elif (Isabella Damla Guvenilir). Przeszkodził im Kerem (Nevzat Can), który postanowił zaangażować się w pomoc Elif. Z kolei Macide (Nur Gurkan) zdecydowała, że Elif ma zostać na noc w pokoju Reyhan.

W 696. odcinku serialu "Elif" Reyhan ma wolny dzień. Postanawia jechać z Elif do miasta na zakupy. W drodze powrotnej spotyka je Kerem i podwozi do rezydencji. Widzi to Tarik (Murat Prosçiler), któremu chwilę wcześniej Vildan powiedziała, że Elif śpi w aneksie. Jest wściekły. Vildan mdleje.

Şafak (Uğur Özbağı) dowiaduje się, że Emirhan jest synem Jülide (Melis Koç). Czuje się zawiedziony. Mimo to próbuje pomóc kobiecie w znalezieniu pracy. Tarik grozi przerażonej Vildan, że jeżeli jeszcze raz go oszuka, zabije ją.

