"Elif" odcinek 700. Pijany Tarik jedzie autem prosto na Elif! Dojdzie do tragedii?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W rezydencji Haktanirów wciąż wielkie napięcia. W 700. odcinku "Elif" pijany Tarik wsiądzie za kierownicę i będzie jechał wprost na Elif! Czy dziewczynka wyjdzie z tego cało? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 700. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 700. w czwartek, 2.04.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

W firmie Tarika (Murat Prosçiler) pojawił się Zafer, z którym mężczyzna ma wejść w niezbyt uczciwy interes. Tarik pilnie potrzebuje dużej sumy pieniędzy. Elif (Isabella Damla Guvenilir) chciała zaopiekować się Vildan (Özge Yildirim), ale kobieta wciąż źle ją traktuje.

Parla chce pozbyć się Reyhan, ale to ona źle na tym wychodzi! Co się wydarzy?Zobacz więcej

W 700. odcinku serialu "Elif" Tarik nie wraca po pracy do domu. Hümeyra (Berna Keskin) jest tym bardzo zaniepokojona, wyżywa się na Elif. Tymczasem Tarik jedzie do kasyna, gdzie przegrywa i potem upija się. Reyhan (Çagla Şimşek) i Elif miło spędzają razem czas w rezydencji. Przerywa im Vildan, żądając, żeby dziewczynka wróciła do oficyny. Kiedy przechodzą przez dziedziniec, pijany Tarik prawie rozjeżdża Elif samochodem. Później grozi jej, że ją zabije, jeśli będzie stawała mu na drodze.

Tarik wraca do domu i zjednuje sobie żonę, zapewniając o swojej miłości i podarowując jej bilety na wspólny urlop. Hümeyra jest zachwycona. Vildan przykazuje Elif, że ma nie opuszczać oficyny.

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej