"Elif" odcinek 702. Kerem daje Reyhan prezent. Razem zacinają się w windzie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan wciąż czuje się źle potraktowana przez Kerema. W 702. odcinku "Elif" młody Haktanir będzie chciał dać Reyhan prezent. Później stanie się coś, czego żadne z nich nie przewidziało. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 702. odcinku "Elif".

Podczas jednej z wizyt Parli (Seyda Bayram) w rezydencji Haktanirów, dziewczyna upokorzyła Reyhan (Çağla Şimşek). Później bronił jej Kerem (Nevzat Can), ale Reyhan usłyszała tylko część wypowiedzi i poczuła się dotknięta.

W 702. odcinku serialu "Elif" Reyhan nie może wybaczyć Keremowi jego słów i przy każdej okazji robi aluzje do jego wypowiedzi. Chłopak jest zdezorientowany, mimo to, chcąc pomóc Reyhan, kupuje dla niej trudno dostępny skrypt z ćwiczeniami. Prosi Elif (Isabella Damla Guvenilir), żeby niepostrzeżenie podrzuciła go do pokoju Reyhan.

Reyhan dowiaduje się, że to prezent od Kerema i wściekła idzie, żeby oddać mu książkę. Kiedy oboje wsiadają do windy, ta się zacina. Hümeyra (Berna Keskin), chcąc udobruchać męża (Murat Prosçiler), urządza romantyczną kolację w sypialni. Birce nie poddaje się i robi wszystko, żeby pokazać Yunusowi swoje projekty. Gdy do tego dochodzi, mężczyzna szydzi z jej prac.

