"Elif" odcinek 703. Birce kłóci się z Yunusem. Reyhan traci przytomność w windzie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan i Kerem zacięli się razem w windzie. W 703. odcinku "Elif" młody Haktanir dowie się, że dziewczyna słyszała jego wypowiedź na jej temat i będzie próbował się wytłumaczyć. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 703. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 703. we wtorek, 7.04.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Kerem (Nevzat Can) kupił Reyhan (Çagla Şimşek) skrypt z ćwiczeniami, którego potrzebowała, ale kiedy dziewczyna dowiedziała się, że to prezent od niego, postanowiła mu go zwrócić. Później razem zacięli się w windzie. Birce (Burcu Karakaya) nie poddaje się i robi wszystko, żeby pokazać Yunusowi (Cenay Türksever) swoje projekty.

Kerem daje Reyhan prezent. Razem zacinają się w windzie! Zobacz więcej

W 703. odcinku serialu "Elif" Birce broni swoich projektów i oskarża Yunusa o nieludzkie traktowanie innych. Kiedy zdruzgotana ma już opuścić firmę, Yunus daje jej szansę na wykazanie się. Kerem dowiaduje się od Reyhan, że dziewczyna słyszała fragment jego wypowiedzi. Próbuje się tłumaczyć.

Emirhan jest przygnębiony brakiem szkolnej wyprawki. Zdesperowana Jülide (Melis Koç) postanawia podjąć się pracy na zmywaku. Tülay (Derya Şen) ma coraz więcej pracy w sklepie. Şafak (Ugur Özbagi) przypadkiem dowiaduje się, że Emirhan jest sierotą. Hümeyra (Berna Keskin) urządza wystawną kolację z nadzieją, że mąż (Murat Prosçiler) wybaczy jej poranny nietakt.

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej