"Elif" odcinek 714. Tolga chce umówić się z Reyhan na randkę. Kerem jest zazdrosny! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W domu rodziny Haktanirów odbyło się małe przyjęcie, podczas którego Reyhan wpadła w oko koledze Kerema. W 714. odcinku "Elif" mężczyzna będzie próbował się z nią umówić. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 714. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 714. w czwartek, 23.04.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Kerem (Nevzat Can) zorganizował dla znajomych imprezę nad basem. Jego kolega, Tolga, zainteresował się Reyhan (Çagla Şimşek). Zauważyła to Parla (Seyda Bayram), która postanowiła namówić go do tego, aby poderwał służącą.

W 714. odcinku serialu "Elif" Tolga z premedytacją zostawia w rezydencji swój telefon. Przychodzi po niego wieczorem i próbuje namówić Reyhan, żeby się z nim umówiła. Kerem przygląda się ich rozmowie z daleka. Chłopak jest zazdrosny o Reyhan. Nie wie, że dziewczyna wszelkimi siłami próbuje zbyć Tolgę.

Şafak (Ugur Özbagi) jest zły na siebie za swoją interwencję w restauracji. Jülide (Melis Koç) dowiaduje się, że mężczyzna przyszedł do restauracji w związku ze szkołą Emirhana i ma wyrzuty sumienia, że zbyt ostro go potraktowała.

