"Elif" odcinek 717. Reyhan zostaje potrącona przez samochód! W krytycznym stanie trafia do szpitala [STRESZCZENIE ODCINKA]

Odkąd Reyhan pojawiła się w rezydencji Haktanirów doświadcza wielu nowych rzeczy. W 717. odcinku "Elif" okaże się, że nie kazdy chce, aby Reyhan nadal mieszkała z Haktanirami. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 717. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 717. we wtorek, 28.04.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Çagla Şimşek) pojawiła się u Haktanirów przez przypadek, ale od razu przypadła do gustu pani domu, Macide (Nur Gurkan). Zaopiekowała się także Elif (Isabella Damla Güvenilir). To doprowadza Tarika (Murat Prosçiler) do furii.

W 717. odcinku serialu "Elif"Leman (Parla Şenol) myśli o Jülide (Melis Koç) jak najgorzej, obawia się, że uwiedzie jej Şafak (Uğur Özbağı)a. Tymczasem serdeczna Jülide zastępuje Tülay (Derya Şen) w sklepie, żeby ta mogła zrobić dla İnci (Deniz Irem Morkoç) zakupy do szkoły. Kobiety zaprzyjaźniają się.

Reyhan chce poprawić Elif humor, dlatego postanawia, że wybiorą się razem na zakupy. Dziewczynka cały czas lęka się o Reyhan. I słusznie, bo w drodze powrotnej wynajęci przez Tarika ludzie potrącają ją samochodem. Reyhan w krytycznym stanie trafia do szpitala. Elif jest przerażona.

