"Elif" odcinek 718. Operacja Reyhan. Kerem oddaje krew. Czy uda się ją uratować? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 718. odcinku "Elif" w szpitalu cała rodzina czuwa przy Reyhan. Kobieta musi być operowana. Kerem oddaje krew. Czy uda się uratować Reyhan? Sprawdź, co się wydarzy w 718. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 718. w środę, 29.04.2020 o godz. 14:00 w TVP1!

Reyhan (Çagla Şimşek) została potrącona przez samochód, kiedy wracała z zakupów z Elif (Isabella Damla Güvenilir). Do wypadku doprowadzili ludzie wynajęci przez Tarika. Reyhan w krytycznym stanie trafiła do szpitala.

W 718. odcinku "Elif" Elif i Kerem (Nevzat Can) czuwają w szpitalu i z niepokojem wyczekują końca operacji Reyhan. Do szpitala przyjeżdżają również Macide (Nur Gurkan) i Yildiz (Mediha Aydın). Przywozi je Tarik, który nie omieszka przypomnieć Elif, że to, co się stało z Reyhan, jest jej winą.

Na wieść o tym, że cała rodzina jest przy Reyhan, Hümeyra wpada w złość. Również Parla (Seyda Bayram) jest wściekła, że Kerem pojechał do szpitala. Macide źle się czuje i musi wrócić do domu, tam Hümeyra urządza jej awanturę, oskarżając matkę, że nigdy nie poświęcała jej dość uwagi. Kerem oddaje krew dla Reyhan.

