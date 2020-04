"Elif" odcinek 720. Hümeyra z Tarikiem w klinice niepłodności! Kerem i Reyhan zbliżają się do siebie [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 720. odcinku "Elif" Hümeyra idzie z Tarikiem do kliniki niepłodności. Czy zdecydują się na leczenie? Stan Reyhan się poprawia i dziewczyna znów dokucza Keremowi. Sprawdź, co się wydarzy w 720. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 720. w poniedziałek, 4.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Operacja Reyhan (Çagla Şimşek) udała się. W szpitalu cały czas czuwa przy niej Kerem (Nevzat Can) i Elif (Isabella Damla Güvenilir). Kiedy w szpitalu pojawia się Parla (Seyda Bayram zaczyna rozumieć, że Kerem jest zakochany w Reyhan.

W 720. odcinku "Elif" stan Reyhan się poprawia. Elif i Kerem nie posiadają się ze szczęścia. Kerem i Reyhan szybko jednak ponownie zaczynają sobie dokuczać.

Hümeyra z Tarikiem idą do lekarza, który ma sukcesy w leczeniu niepłodności. Emirhan i Inci idą do szkoły, to ich pierwszy dzień nauki, więc są bardzo podekscytowane. W drodze do szkoły Jülide i Emirhan spotykają jedzącego w kawiarni śniadanie Şafaka, który zaprasza ich do stolika. Zapewnia też Jülide, że w szkole otoczy Emirhana opieką.

