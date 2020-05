"Elif" odcinek 723. Reyhan dowiaduje się, kto oddał dla niej krew. Jej reakcja wszystkich zaskoczy! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Po długich dniach spędzonych w szpitalu, Reyhan w końcu wróciła do rezydencji. W 723. odcinku "Elif" dowie się, kto oddał dla niej krew, gdy była nieprzytomna. Sprawdź, co się wydarzy w 723. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 723. w czwartek, 7.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Kerem (Nevzat Can) czuwali przy Reyhan (Çagla Şimşek) przez cały czas, gdy była w szpitalu. W końcu doszła do siebie i Kerem zabrał ją do rezydencji. Zauważył też, że Vildan (Özge Yıldırım) źle wpływa na Elif.

W 723. odcinku "Elif" Yunus (Cenay Türksever) otrzymuje próbki katalogów. Okazuje się, że Rana (Yıldız Asyalı) dopięła swego i nie umieściła na okładce projektu Birce (Burcu Karakaya). Yunus jest wściekły, między nim a Raną dochodzi do ostrej wymiany zdań.

Reyhan przypadkiem słyszy rozmowę Kerema i Elif, z której dowiaduje się, że to Kerem oddał dla niej krew. Dziewczyna ma pretensje, że oboje to przed nią ukryli. Kerem jest głęboko dotknięty jej reakcją. Rana i Tarik (Murat Prosçiler) wybierają się na wspólną kolację.

