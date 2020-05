"Elif" odcinek 725. Tarik chce wywieźć Elif z rezydencji. Dziewczynka znika! Hümeyra jest w ciąży? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif wciąż przeszkadza Tarikowi. W 725. odcinku "Elif" mężczyzna postanowi wywieźć dziewczynkę z rezydencji i pozbyć się jej raz na zawsze. Sprawdź, co się wydarzy w 725. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 725. w poniedziałek, 11.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Çagla Şimşek) znowu jest adorowana przez Tolgę, co potęguje irytację Kerema (Nevzat Can). Vildan (Özge Yıldırım) wie już, że Tarik (Murat Prosçiler) jednak nie jest ojcem Elif (Isabella Damla Güvenilir). Rana (Yıldız Asyalı) zebrała zebranie projektantów, na którym Yunus (Cenay Türksever) skompromitował ją, demaskując jej kłamstwa.

W 725. odcinku "Elif" Rana poprzysięga zemstę Yunusowi. Leman (Parla Şenol) dowiaduje się, że Şafak (Uğur Özbağı) znów spotkał się z Jülide (Melis Koç). Macide i Mustafa nie przestają szukać Elif. Tarikowi nie podoba się, że Macide (Nur Gurkan) i Mustafa zawsze rozmawiają na osobności.

Hümeyra (Berna Keskin) ma mdłości podczas kolacji. Kobieta jest przekonana, że tym razem zaszła w ciążę. Tarik po raz kolejny każe żonie pozbyć się złudzeń. Mężczyzna chce wreszcie definitywnie pozbyć się Elif. Planuje wywieźć dziewczynkę z rezydencji. Każe Vildan przyprowadzić małą do garażu i zamyka ją w samochodzie. Hümeyra czuje się coraz gorzej i woła męża, by ten zawiózł ją do lekarza. W tym czasie Elif znika.

