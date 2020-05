"Elif" odcinek 727. Vildan chce zemścić się na Tariku! Okazuje się, że wie, gdzie jest Elif! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tarik i Vildan udali się na poszukiwania Elif, ale doszło między nimi do sprzeczki i w czasie szarpaniny, Tarik przewrócił służącą. W 727. odcinku "Elif" Vildan postanowi zemścić się na Tariku. Dojdzie do kłótni. Sprawdź, co się wydarzy w 727. odcinku "Elif"!