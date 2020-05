"Elif" odcinek 729. Vildan mówi Haktanirom, gdzie jest Elif. Kerem chce po nią jechać! Jak zareaguje Tarik? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Vildan zabrała Elif i ukrywa ją przed Tarikiem. W 729. odcinku "Elif" wróci do rezydencji i powie Haktanirom, że postanowiła zawieźć Elif do rodziny. Jak na to zareagują? Sprawdź, co się wydarzy w 729. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 729. w piątek, 15.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv Vildan (Özge Yıldırım) postanowiła zemścić się na Tariku (Murat Prosçiler) i zabrała Elif (Isabella Damla Güvenilir) z terenu rezydencji Haktanirów. Postanowiła ukryć ją u swojej dawnej przyjaciółki, Semy. W rezydencji Reyhan (Çağla Şimşek) i Yildiz (Mediha Aydın) bardzo martwią się o Elif. W 729. odcinku "Elif" ludzie Tarika wciąż nie mogą odnaleźć Elif. Vildan daje Semie pieniądze na utrzymanie Elif i obiecuje, że później zapłaci jej jeszcze więcej. Leman (Parla Şenol) liczy na to, że Şafak (Uğur Özbağı) zainteresuje się inną kobietą, jednak jej nadzieje pryskają na widok syna rozmawiającego z Jülide (Melis Koç). Leman jest w szoku na wieść, że Jülide zaczęła pracę u Tülay (Derya Şen), nie kryje swojej niechęci do niej. Şafak jest coraz bardziej poirytowany zachowaniem matki. Po powrocie do rezydencji, Vildan oświadcza domownikom, że przeniosła Elif do krewnych. Kerem i Macide są zbulwersowani jej samowolą. Kerem (Nevzat Can) natychmiast chce jechać po Elif, jednak Macide (Nur Gurkan) zgadza się, aby to Vildan z powrotem sprowadziła ją do domu. Jednocześnie służąca zapewnia Tarika, że nie ma pojęcia, gdzie jest Elif, a historię z krewnymi wymyśliła, żeby go chronić i zyskać na czasie. Tarik nie ma pojęcia, że to właśnie Vildan stoi za zniknięciem Elif.