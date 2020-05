"Elif" odcinek 730. Elif oskarżona o kradzież! Mąż Semy rzuca się na dziewczynkę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Vildan ukryła Elif w domu swojej dawnej przyjaciółki, Semy i jej męża, Cafera. W 730. odcinku "Elif" okaże się, że mężczyzna jest bardzo agresywny. Przekona się o tym sama Elif. Sprawdź, co się wydarzy w 730. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 730. w poniedziałek, 18.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Vildan (Özge Yıldırım) zostawiła Elif (Isabella Damla Güvenilir) w domu Semy i Cafera, a rodzinie Haktanirów powiedziała, że przeniosła dziewczynkę do krewnych. Kerem (Nevzat Can) chciał jechać po Elif, ale ostatecznie do Vildan ma ją sprowadzić z powrotem.

Vildan mówi Haktanirom, gdzie jest Elif. Kerem chce po nią jechać! Jak zareaguje Tarik?Zobacz więcej

W 730. odcinku "Elif" Cafer i Sema nieustannie się kłócą. Elif słyszy przez ścianę, jak mężczyzna bije żonę. Hümeyra (Berna Keskin) w dalszym ciągu źle się czuje. Ma coraz większą pewność, że przyczyną jej samopoczucia jest ciąża.

Emirhan wykrada się wieczorem do Şafaka (Uğur Özbağı), żeby poprosić go o pomoc w lekcjach. Leman (Parla Şenol) jest przekonana, że to Jülide (Melis Koç) go przysłała. Postanawia namówić Tülay (Derya Şen), żeby zwolniła Jülide z pracy. Sema podkrada Caferowi pieniądze i zrzuca winę na Elif. Mężczyzna w napadzie szału rzuca się na dziewczynkę i prawie ją dusi.

