"Elif" odcinek 732. Kerem wypiera się uczucia do Reyhan. Między nimi dochodzi do kolejnej sprzeczki [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kerem zobaczył, jak Tolga i Reyhan spotkali się w kawiarni. Kiedy Reyhan zaczęła się opierać, Kerem uderzył kolegę. W 732. odcinku "Elif" między Keremem a Reyhan dojdzie do nieporozumienia. Sprawdź, co się wydarzy w 732. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 732. w środę, 20.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Parla (Seyda Bayram) i Tolga zwabili Reyhan (Çağla Şimşek) do kawiarni. Ich spotkanie obserwował Kerem (Nevzat Can). Kiedy Tolga nie chciał dać Reyhan odejść i stał się napastliwy, Kerem uderzył kolegę.

W 732. odcinku "Elif" Parla nie może uwierzyć, że Kerem uderzył Tolgę z powodu Reyhan. Gdy Kerem opowiada Yunusowi (Cenay Türksever) o zdarzeniu, ten jest przekonany, że Kerem zakochał się w Reyhan. Chłopak jednak temu zaprzecza. Hümeyra (Berna Keskin) idzie do lekarza na wizytę kontrolną. Wyniki badań potwierdzają, że jest w ciąży. Na tę wieść nie posiada się ze szczęścia. Chce uroczyście obwieścić nowinę domownikom.

Kerem wzywa Reyhan na rozmowę. Chcąc wyjaśnić zajście z Tolgą sugeruje, że to Reyhan zaprosiła go do stolika. Reyhan czuje się dotknięta jego słowami. Vildan (Özge Yıldırım) kradnie pieniądze z sejfu Macide (Nur Gurkan).

