"Elif" odcinek 733. Rodzina Haktanirów dowiaduje się o ciąży Hümeyry. Vildan słyszy, jak Sema krzyczy na Elif [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hümeyra dowiedziała się, że jest w ciąży i nie posiada się ze szczęścia. W 733. odcinku "Elif" postanowi poinformować o tym całą swoją rodzinę. Jak zareaguje Tarik? Sprawdź, co się wydarzy w 733. odcinku "Elif"!

Hümeyra (Berna Keskin) poszła do lekarza na wizytę kontrolną i usłyszała potwierdzenie, że jest w ciąży. Na tę wieść nie posiada się ze szczęścia. Postanowiła uroczyście obwieścić nowinę domownikom. Elif (Isabella Damla Güvenilir) wciąż przebywa u Semy.

W 733. odcinku "Elif" Tarik (Murat Prosçiler) zaprasza Ranę (Yıldız Asyalı) na kolację, choć obiecał Hümeyrze, że wróci do domu. Hümeyra jest bardzo podekscytowana i nie zdradzając powodu uroczystej kolacji, trzyma wszystkich domowników w napięciu. Rodzina dowiaduje się o ciąży w nieoczekiwanych okolicznościach, kiedy Hümeyra traci przytomność.

Vildan (Özge Yıldırım) jedzie do Semy z pieniędzmi. Do domu wpuszcza ją Cafer. Kobieta słyszy, jak Sema krzyczy na Elif, mimo to daje jej pieniądze. Sema ukrywa jednak ten fakt przed Caferem, twierdząc, że Vildan nie zdobyła jeszcze potrzebnej kwoty.

