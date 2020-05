"Elif" odcinek 734. Tarik będzie miał romans z Raną? Macide chce porozmawiać z Vildan o Elif [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tarik flirtuje z Raną. W domu dowiedział się, że Hümeyra jest z nim w ciąży. W 734. odcinku "Elif" Rana wciąż będzie próbowała uwieść Tarika. Będzie miała romans z szefem? Sprawdź, co się wydarzy w 734. odcinku "Elif"!

Hümeyra (Berna Keskin) chciała poinformować o swojej ciąży na uroczystej rodzinnej kolacji. Tarik (Murat Prosçiler) spóźniał się jednak, będąc z Raną (Yildiz Asyali) w restauracji. W domu dowiedział się, że jego żona zemdlała, a wszystko dlatego, bo jest w ciąży.

W 734. odcinku "Elif" bliscy Hümeyry są zachwyceni wiadomością o ciąży. Sema ukrywa przed Caferem, że dostała pieniądze od Vildan (Özge Yildirim). Mężczyzna jest wściekły, że opieka nad Elif (Isabella Damla Güvenilir) jest kosztowna. Uczniowie Şafaka (Uğur Özbağı) sądzą, że Jülide (Melis Koç) jest jego żoną. Podczas przypadkowego spotkania Jülide gubi bransoletkę, którą znajduje Şafak.

Rana i Tarik spotykają się przy śniadaniu. Kerem (Nevzat Can) widzi ich, gdy wysiadają z samochodu na firmowym parkingu. Rana, która liczy na romans z Tarikiem, dowiaduje się, że jego żona jest w ciąży. Vildan wraca do rezydencji. Macide wzywa ją do siebie.

