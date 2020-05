"Elif" odcinek 735. Vildan dowiaduje się o ciąży Hümeyry. Macide odsyła ją do domu [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hümeyra jest w ciąży i ta wiadomość przepełnia ją radością. W 735. odcinku "Elif" Vildan dowie się o tym, że córka Macide będzie miała dziecko z Tarikiem. Sprawdź, co się wydarzy w 735. odcinku "Elif"!

"Elif" odcinek 735. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Hümeyra (Berna Keskin) poinformowała już rodzinę, że lekarz potwierdził podejrzewaną przez nią ciążę. Mimo to, Tarik (Murat Prosçiler) wciąż flirtuje z Raną (Yildiz Asyali), co zauważył Kerem (Nevzat Can). Macide (Nur Gurkan) wezwała Vildan (Özge Yildirim) na rozmowę.

W 735. odcinku "Elif" Na wieść o ciąży Hümeyry Vildan traci przytomność. Macide, zaniepokojona stanem Vildan, postanawia odesłać ją na jakiś czas do domu. Służąca jest załamana tą decyzją. Şafak (Uğur Özbağı) coraz częściej myśli o Jülide (Melis Koç).

Vildan liczy na to, że przez wzgląd na ich dawny romans, Tarik nie zgodzi się na jej wyjazd. Jest załamana, kiedy mężczyzna nie tylko odrzuca jej uczucia, ale każe jej się wynosić.

