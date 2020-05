"Elif" odcinek 737. Elif ucieka od Cafera i Semy! Keremowi uda się podpisać ważną umowę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 737. odcinku "Elif" Elif wykorzystuje moment kłótni Cafera i Semy i ucieka. Wróci do Reyhan? Kerem ma spotkanie z ważnym kontrahentem? Podpiszą umowę? Sprawdź, co się wydarzy w 737. odcinku"Elif".

"Elif" odcinek 737. w środę, 27.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Vildan (Özge Yıldırım) postanowiła walczyć o swoją miłość, jednak kiedy Tarik (Murat Prosçiler) kolejny raz ją odrzucił, kobieta chciała wyznać całą prawdę Haktanirom.

Vildan postanawia walczyć o swoją miłość. Wyjawi Haktanirom całą prawdę?Zobacz więcej

W 736. odcinku "Elif" Sema idzie na zakupy i kupuje sobie nowe ubrania za pieniądze od Vildan. Reyhan (Çağla Şimşek) coraz częściej myśli o Elif (Isabella Damla Güvenilir). Yildiz (Mediha Aydın) i Reyhan każdego dnia odczuwają jej brak w rezydencji.

Rana bardzo ozięble traktuje Tarika. Ten nie rozumie, dlaczego kobieta tak nagle zmieniła swój stosunek do niego. Keremowi (Nevzat Can) udaje się zorganizować zebranie z nowym kontrahentem. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, będzie to wielki sukces dla niego i całego holdingu. Yunus (Cenay Türksever) obiecuje Birce (Burcu Karakaya), że jeśli przygotuje zebranie bez zarzutu, dostanie pracę w holdingu.

Cafer domyśla się, że Sema dostała pieniądze od Vildan. Podczas ich sprzeczki Elif udaje się uciec.

Reyhan, czyli młodziutka Çağla Şimşek prywatnie wygląda całkiem inaczej niż w serialu! Ile ma lat?Zobacz więcej