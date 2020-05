"Elif" odcinek 738. Reyhan ratuje spotkanie Kerema! Elif znów w rękach Cafera! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 738. odcinku "Elif" Birce prosi Reyhan o wsparcie na spotkaniu Kerema. Dziewczyna ratuje całą sytuację. Cafer znów dopada Elif. Sprawdź, co się wydarzy w 738. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 738. w czwartek, 28.05.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Elif (Isabella Damla Güvenilir) wykorzystała moment kłótni Cafera i Semy i ucieka od nich. Czy uda jej się wrócić do Reyhan (Çağla Şimşek)?

W 738. odcinku "Elif" Elif ucieka jak najdalej od domu Semy i Cafera. Kerem (Nevzat Can) jest bardzo przejęty zebraniem. Wie, że od tego zależy rozwój firmy. Zapomina jednak jednego kompletu dokumentów. Reyhan znajduje je w jego gabinecie i postanawia dostarczyć dokumenty do firmy. Tymczasem Rana odwołuje modelkę, którą Birce zamówiła do prezentacji modeli obuwia. Reyhan dowozi dokumenty w ostatniej chwili. Zdruzgotana Birce (Burcu Karakaya) prosi ją, by zaprezentowała buty.

Sema i Cafer bezskutecznie szukają Elif. Dziewczynka jest przekonana, że uciekła wystarczająco daleko i zatrzymuje się, żeby odpocząć. Wtedy wpada w ręce Cafera.

