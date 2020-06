"Elif" odcinek 741. Kerem próbuje zbliżyć się do Reyhan. Parla szaleje z zazdrości! Inci spotka się z Elif? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kerem odniósł sukces dzięki Reyhan. Elif trafiła do Jülide. W 741. odcinku "Elif" Inci będzie chciała spotkać się z przygarniętą dziewczynką, a Kerem spróbuje zbliżyć się do Reyhan. Sprawdź, co się wydarzy w 741. odcinku "Elif".

Dzięki Reyhan (Çagla Şimşek) Kerem (Nevzat Can) odniósł sukces na spotkaniu z kontrahentami, a Reyhan wręczył prezent - nowe buty. Niestety dziewczyna potknęła się, kończąc swoją prezentację. Jülide (Melis Koç) zabrała Elif (Isabella Damla Güvenilir) do siebie i oo powrocie do sklepu opowiedziała o wszystkim Tülay (Derya Şen). W 741. odcinku "Elif" Kerem cały czas myśli o Reyhan. Dowiaduje się, że gdy potknęła się wychodząc z prezentacji, zwichnęła kostkę. Wieczorem Tülay i Inci (Deniz Irem Morkoç) odwiedzają Jülide. Inci bardzo chce poznać przygarniętą dziewczynkę, jednak Jülide, przekonana, że Elif już śpi, proponuje, żeby przełożyć to na następny dzień. Tülay dzieli się z Veyselem (Hasan Balliktaş) obawami związanymi z ultimatum Leman (Parla Şenol). Przy śniadaniu Elif zauważa jak biedni są Jülide i Emirhan. Uznaje, że nie może być dla nich ciężarem i ukradkiem wymyka się z ich domu. Kerem nalega, żeby Reyhan pozwoliła mu opatrzyć kostkę. Niespodziewanie świadkiem tej sceny staje się Parla (Seyda Bayram) i urządza Keremowi awanturę. Do akcji wkracza również Hümeyra (Berna Keskin), próbując uspokoić oszalałą z zazdrości Parlę.