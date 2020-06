"Elif" odcinek 743. Elif trafia do szpitala! Policja ustali, kim tak naprawdę jest dziewczynka? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif nie chce być ciężarem dla Jülide, dlatego postanowiła wymknąć się z jej domu. W 743. odcinku "Elif" dziewczynka trafi do szpitala. Czy policja ustali, kim tak naprawdę jest? Sprawdź, co się wydarzy w 743. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 743. w czwartek, 4.06.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Rana (Yıldız Asyalı) podsunęła Tarikowi (Murat Prosçiler) dokument, dotyczący zatrudnienia nowego pracownika. Przez to Birci straciła możliwość zatrudnienia w holdingu. Elif (Isabella Damla Güvenilir) postanowiła uciec z domu Jülide (Melis Koç).

W 743. odcinku "Elif" po tym, jak Elif wbiegła prosto pod rozpędzony samochód, dziewczynka trafia do szpitala. Policji w dalszym ciągu nie udaje się ustalić jej tożsamości. Sema każe Caferowi poszukać Elif w okolicznych szpitalach. Birce jest przekonana, że to Yunus (Cenay Türksever) w ostatnim momencie zmienił decyzję w sprawie jej zatrudnienia. Okazuje się jednak, że ten o niczym nie wiedział. Po jego interwencji u Kerema (Nevzat Can) Birce zostaje zatrudniona w holdingu.

Kerem wzywa do siebie Ranę i daje jej reprymendę. Rana uświadamia sobie, że Tarik nie ma tak dużej władzy w firmie, jak myślała. Hümeyra (Berna Keskin) coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jej mąż ją zdradza. Tarik umawia się z Raną w restauracji. Gdy dostaje informację o Elif, zostawia Ranę samą.

