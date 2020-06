"Elif" odcinek 749. Cafer terroryzowany przez ludzi Tarika. Elif znowu znika! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cafer odprowadzał Elif do rodziny Haktanirów kiedy okazało się, że Sema jest w niebezpieczeństwie. W 749. odcinku "Elif" Cafer będzie próbował rozprawić się z ludźmi Tarika. Sprawdź, co się wydarzy w 749. odcinku "Elif".

Cafer był już przed drzwiami rezydencji rodziny Haktanir, gdy zadzwoniła do niego Sema i informacją o tym, że bandyci mierzą do niej z broni i domagają się powrotu Elif (Isabella Damla Güvenilir). Okazuje się, że to ludzie wysłani przez Tarika (Murat Prosçiler).

W 749. odcinku "Elif" Reyhan (Çağla Şimşek) martwi się o matkę, która coś przed nią ukrywa. Emirhan mówi Şafakowi (Uğur Özbağı), że Jülide (Melis Koç) nie znalazła pracy. Yunusowi (Cenay Türksever) przeszkadza to, że musi dzielić pracownię z Birce. Cafer wraca z Elif do domu. Każe dziewczynce się ukryć, sam zamierza obezwładnić napastników. Zostaje schwytany przez ludzi Tarika.

Mąż okłamuje Hümeyrę (Berna Keskin), mówiąc, że musi jechać do firmy. Kobieta podsłuchuje fragment rozmowy i dowiaduje się, że Tarik nie mówi jej prawdy. Cafer musi oddać Elif napastnikom. Okazuje się jednak, że dziewczynka zniknęła.

