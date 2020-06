"Elif" odcinek 751. Matka Reyhan pojawia się w rezydencji. Hümeyra ma bolesne skurcze. Poroni? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Reyhan martwi się o swoją mamę. W 751. odcinku "Elif" kobieta pojawi się w rezydencji Haktanirów. Hümeyra wie już na pewno, że Tarik ją oszukuje. Sprawdź, co się wydarzy w 751. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 751. w środę, 17.06.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Çağla Şimşek) coraz bardziej martwi się o mamę. Hümeyra (Berna Keskin) podejrzewała, że Tarik (Murat Prosçiler) ją oszukuje i udała się do firmy. Tak dowiedziała się, że nie było go w firmie wtedy, kiedy powiedział, że tam będzie.

W 751. odcinku "Elif" Hümeyra zasypywana pytaniami matki i Parli (Seyda Bayram), wpada w szał i dostaje bolesnych skurczy. Nie chce jechać do szpitala i każe wezwać lekarza do domu. Tymczasem do rezydencji przychodzi matka Reyhan. Kobieta nie była w stanie dłużej znosić złego traktowania w rodzinnym domu. Reyhan nie posiada się z radości.

Şafak (Uğur Özbağı) stawia Leman (Parla Şenol) ultimatum. Albo kobieta pójdzie porozmawiać z Tülay (Derya Şen), albo on się wyprowadzi. Tülay poznaje prawdę. Jülide (Melis Koç) przyznaje, że słyszała słowa Leman i to skłoniło ją do odejścia ze sklepu.

