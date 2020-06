"Elif" odcinek 752. Reyhan ukrywa mamę w swoim pokoju. Parla robi jej awanturę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Do Reyhan przybyła mama, która była źle traktowana w domu rodzinnym. W 752. odcinku "Elif" Reyhan będzie ukrywać ją w swoim pokoju w rezydencji Haktanirów. Sprawdź, co się wydarzy w 752. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 752. w czwartek, 18.06.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Mama Reyhan (Çağla Şimşek) pojawiła się w domu Haktanirów, bo nie była w stanie dłużej znosić złego traktowania w rodzinnym domu. Reyhan jest zadowolona, że może znowu spotkać się z mamą. Hümeyra (Berna Keskin) dostała bolesnych skurczy.

W 752. odcinku "Elif" domownicy są zaniepokojeni stanem Hümeyry, tylko skupiona na sobie Parla (Seyda Bayram) bagatelizuje sprawę, chociaż przy Macide (Nur Gurkan) i Keremie (Nevzat Can) udaje zatroskaną. Reyhan źle się czuje, ukrywając matkę w swoim pokoju. Zamierza powiedzieć o wszystkim pani Macide, jednak nie może znaleźć ku temu sposobności.

Parla jest zazdrosna o Reyhan. Nie może znieść tego, że Kerem tak serdecznie traktuje dziewczynę. Kiedy widzi zdjęcia Reyhan w katalogu firmy Haktanir, dostaje szału i urządza Reyhan awanturę. Oskarża dziewczynę o to, że chce uwieść Kerema dla pieniędzy. Reyhan bardzo to przeżywa. Şafak (Uğur Özbağı) wyprowadza się z domu. Tülay (Derya Şen) namawia Jülide (Melis Koç), żeby wróciła do pracy, ta jednak odmawia.

