"Elif" odcinek 753. Parla nastawia Hümeyrę przeciwko Reyhan. Siostra Kerema poznaje sekret Reyhan [STRESZCZENIE ODCINKA]

Parla jest wściekła na Reyhan po tym, jak zobaczyła jej zdjęcia w magazynie. W 753. odcinku "Elif" będzie nastawiać Hümeyrę przeciwko Reyhan. Sprawdź, co się wydarzy w 753. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 753. w piątek, 19.06.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan (Çağla Şimşek) ukrywa swoją mamę w pokoju. Parla (Seyda Bayram) zobaczyła Reyhan w katalogu firmy Haktanir i wściekła się. Oskarżyła dziewczynę o to, że chce uwieść Kerema (Nevzat Can) dla pieniędzy.

W 753. odcinku "Elif" Leman (Parla Şenol) nie zamierza się ugiąć. Jest przekonana, że to Jülide (Melis Koç) skłoniła Şafaka (Uğur Özbağı) do odejścia z domu. Parla przypadkiem słyszy, jak Reyhan wspomina o zgubionej bransoletce i przypomina sobie, że kiedyś widziała ją w samochodzie Kerema. Wkrada się do pokoju mężczyzny i odnajduje bransoletkę. Jest przekonana, że Kerem czuje coś do Reyhan.

Rana (Yıldız Asyalı) z trudem znosi fakt, że jest tą drugą. Coraz bardziej irytuje ją to, że wciąż musi iść na ustępstwa. Reyhan znów nie udaje się porozmawiać z Macide (Nur Gurkan). Parla nastawia Hümeyrę (Berna Keskin) przeciwko Reyhan. Sprowokowana Hümeyra idzie do pokoju Reyhan. Ku swemu zaskoczeniu zastaje tam Seher, matkę dziewczyny.

