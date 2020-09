"Elif" odcinek 809. Tülay i Veysel zabierają Melek do szpitala. Rana składa wypowiedzienie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Hümeyra i cała rodzina czekają na nowe wieści w sprawie stanu zdrowia Macide. W 809. odcinku "Elif" Tülay i Veysel zabiorą Melek do tego samego szpitala... Sprawdź, co się wydarzy w 809. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 809. we wtorek, 8.09.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Macide (Nur Gurkan) trafiła do szpitala. Jest przy niej cała rodzina. Hümeyra (Berna Keskin) dała lekarzom leki, które jej matka zażywała. Czy wyjdzie na jaw, że była truta? Co zrobi Tarik (Murat Prosçiler)?

W 809. odcinku "Elif" domownicy z niepokojem czekają, aż stan Macide się poprawi. Obecne w szpitalu Süreyya (Melisa Döngel) i Parla (Seyda Bayram) nie odstępują chorego Kerema (Nevzat Can) na krok i stale go pocieszają. Tarik jest wściekły na Vilda (Özge Yıldırım)n, że nie dopilnowała tabletek. Okazuje się jednak, że ta w miejsce trucizny podłożyła w właściwe leki tak, aby Hümeyra z łatwością mogła je znaleźć. Süreyya jest świadkiem rozmowy Tarika i Vildan. Na widok dziewczyny, mężczyzna jednak szybko zmienia temat.

Tülay (Derya Şen) ma wyrzuty sumienia, że naciskała na Melek (Selin Sezgin). Z Veyselem (Hasan Ballıktaş) idzie do domu, żeby sprawdzić, jak się czuje Melek. Psychiczny stan kobiety jest na tyle zły, że postanawiają zabrać ją do szpitala. W tym samym czasie do placówki przychodzi Kerem z Elif (Isabella Damla Güvenilir). Tarik nadal nie może skontaktować się z Raną. Jedzie do firmy, gdzie dowiaduje się, że Rana złożyła wypowiedzenie.

