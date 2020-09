"Elif" odcinek 810. Melek trafia do sali, w której leży Macide. Spotka się z Elif? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Macide wciąż przebywa w szpitalu. Zaniepokojona stanem Melek Tülay także postanowi zabrać ją do lekarza. W 810. odcinku "Elif" Elif i Melek znajdą się w tym samym budynku! Sprawdź, co się wydarzy w 810. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 810. w środę, 9.09.2020 o godz. 14:00 w TVP1!

Cała rodzina czuwa przy Macide (Nur Gurkan), która trafiła do szpitala. Hümeyra (Berna Keskin) obawia się o stan zdrowia matki. Tarik (Murat Prosçiler) dowiedział się natomiast, że Rana (Yıldız Asyalı) złożyła wypowiedzenie.

W 810. odcinku "Elif" Elif udaje się przekonać Kerema (Nevzat Can), aby zabrał ją ze sobą do szpitala. Okazuje się, że to ten sam szpital, do którego Veysel (Hasan Ballıktaş) i Tülay (Derya Şen) przyprowadzili Melek (Selin Sezgin). Choć obie rodziny mijają się na korytarzach, nie dochodzi do spotkania. Melek próbując uciec ze szpitala, chowa się w sali, gdzie leży Macide. Ta odzyskuje przytomność i przez chwilę widzi Melek przy swoim łóżku.

Veysel i Tülay są przerażeni zniknięciem Melek. Tulay znajduje ją przerażoną na ulicy. Lekarze nie mogą ustalić, co wywołało stan Macide. Domownicy podejrzewają, że to skutki uboczne nowego leku. Nie posiadają się z radości, gdy Macide dochodzi do siebie.

