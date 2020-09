"Elif" odcinek 811. Tülay i Veysel tracą nadzieję na poprawę stanu Melek. Lekarze wykryją truciznę w organizmie Macide? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Melek przez przypadek trafiła do sali szpitalnej Macide. Kobieta jest jednak słaba i nie mogła zareagować. W 811. odcinku "Elif" Tülay i Veysel tracą nadzieję, że Melek coś sobie przypomni. Sprawdź, co się wydarzy w 811. odcinku "Elif".

Melek (Selin Sezgin) wciąż nie wie, co się wokół niej dzieje. Podejmując próbę ucieczki ze szpitala, trafiła do sali, w której leży Macide (Nur Gurkan). Z kolei lekarze wciąż nie wiedzą, co sprawiło, że matka Hümeyry (Berna Keskin) i Kerema (Nevzat Can) jest w tak złym stanie.

W 811. odcinku "Elif" Veysel (Hasan Ballıktaş) i Tülay (Derya Şen) postanawiają, że nie będą więcej naciskać Melek, aby coś sobie przypomniała. Pokazują jej zdjęcia z przeszłości. Niestety, Melek rozpoznaje na nich jedynie Elif (Isabella Damla Güvenilir).

Emirhan dowiaduje się o osiedlowym meczu, który rozegrają synowie z ojcami. Chłopiec jest przygnębiony, nie mówi jednak Jülide (Melis Koç) co go smuci. Lekarze czekają na ostatni wynik badania. Tarik (Murat Prosçiler) jest przerażony, gdyż test ma wykazać obecność toksyn w organizmie. Okazuje się, że zostanie ono wykonane w pozaszpitalnym laboratorium.

