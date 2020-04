"Elif", "Przysięga" i "Wieczna miłość" zawieszone na majówkę! Które tureckie seriale można obejrzeć 1 maja 2020 w TV?

Przerwa w emisji tureckich seriali! Ze względu na majówkę, w programie TV zajdą małe zmiany. Zabraknie "Elif", "Przysięgi" i "Wiecznej miłości" o stałych porach. Które tureckie seriale będzie można obejrzeć w piątek, 1 maja 2020 r. w TV?

Tureckie seriale w majówkę 2020 w TV

Jak zwykle w okresie świątecznym telewizje zmieniają swoje stałe ramówki. W związku z tym, fani tureckich seriali mogą spodziewać się przerwy w emisji ich ulubionych produkcji. Które seriale znad Bosforu pojawią się w programie TV na piątek, 1 maja 2020 roku? Co będzie można obejrzeć?

Tureckie seriale online. Które produkcje znad Bosforu można obejrzeć na vod?Zobacz więcej

"Elif" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Serial o uroczej dziewczynce, która wciąż nie odnajduje szczęścia nie pojawi się w telewizji w piątek, 1 maja. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja. Stan Reyhan (Çagla Şimşek) będzie się polepszał. Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Kerem (Nevzat Can) nie będą ukrywać radości w związku z tym. W drodze do szkoły Jülide (Melis Koç) i Emirhan spotkają jedzącego w kawiarni śniadanie Şafaka (Uğur Özbağı). Mężczyzna zaprosi ich do stolika.

"Zraniona miłość" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Serial, którego akcja rozgrywa się w czasie tragicznych wydarzeń w Izmirze w roku 1918, podczas I wojny światowej, wrócił do polskiej telewizji. Widzowie po raz drugi mogli oglądać "Zranioną miłość" od poniedziałku do piątku o godz. 10:00 na antenie TVP3. W związku z uruchomieniem przez TVP audycji edukacyjnych, mających pomóc uczniom, którzy z powodu pandemii nie mogą chodzić do szkoły, emisja serialu została zawieszona. Nie wiadomo kiedy powróci.

"Meandry uczuć" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Serial o pięknej Suhan (Tuba Büyüküstün) i Cesurze (Kıvanç Tatlıtuğ) będzie w telewizji w sobotę, 2 maja. O godz. 15:40 pokazany będzie 82. odcinek, w którymSuhan wyznaje Cesurowi, że nie poddała się aborcji. Nie godzi się na natychmiastowy ślub, jednak przenosi się z rezydencji do domu Cesura. Tahsin uniemożliwia Szirin przekazanie dowodów prokuratorowi. Nedżla podstępem zamienia płyty. Kolejny odcinek w niedzielę, 3 maja, a następny dopiero w środę, 6 maja 2020 roku.

"Przysięga" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Odcinek 163. obejrzymy w poniedziałek, 4 maja. Emir (Gökberk Demirci) wpadnie w nim do domu Kemalai (Can Verel) i zażąda spotkania z żoną. Reyhan (Özge Yağız) postanowi wrócić do rezydencji, a Şehriye (Derya Kurtuluş) znajdzie nowy sposób, by doprowadzić do pojednania Narin (Yagmur Shahbazova) i Kemala.

"Więzień miłości" - kiedy kolejny odcinek w TVP2?

Kontynuacja trudnych losów Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç) również nie nastąpi w piątek, 1 maja. Kolejny, 294. odcinek "Więźnia miłości" obejrzymy w poniedziałek, 4 maja, a w nim Cetin będzie nakłaniał Canan (Günce Mutlu) do zrobienia zdjęcia podpisu Zehry i zdobycia numerów jej kont. Zehra ciągle będzie próbowała przekonać Ömera, że go kocha. Nihat (Aykut Igdeli) zacznie być zaniepokojony intrygami Muge (Cansu Pelin Özgün).

"Narzeczona ze Stambułu" - kiedy kolejny odcinek w Zoom TV?

Fani "Narzeczonej ze Stambułu" mogą odetchnąć z ulgą, bo w piątek, 1 maja będzie kolejny, 116. odcinek serialu. Zobaczymy w nim m.in., jak Fikret (Salih Bademci) szuka miejsca, w którym mógłby ochłonąć po starciu z Farukiem (Özcan Deniz) i trafi wprost do... Esry. Z kolei Adem (Firat Taniş) porozmawia z terapeutką o tym, jak odnaleźć w życiu szczęście. Faruk, wściekły na Fikreta, obwinia matkę za rozłam w rodzinie.

Tureckie seriale i filmy kostiumowe. Co obejrzeć, jeśli lubisz "Wspaniałe stulecie" i "Imperium miłości"?Zobacz więcej