"Elif". Reyhan, czyli młodziutka Çağla Şimşek prywatnie wygląda całkiem inaczej niż w serialu! Ile ma lat?

Çağla Şimşek w serialu "Elif" wciela się w Reyhan - uroczą młodą dziewczynę, która przypadkiem znalazła się w rezydencji rodziny Haktanirów. prywatnie wygląda całkiem inaczej niż w serialu! Ile ma lat?

"Elif" od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Reyhan pojawiła się w serialu "Elif" stosunkowo niedawno. Przez przypadek trafiła do rezydencji Haktanirów, a wcześniej w wyjątkowych okolicznościach poznała Kerema (Nevzat Can) - syna głowy rodziny Haktanir, Macide (Nur Gurkan). Rozpoczęła pracę służącej i zaopiekowała się Elif (Isabella Damla Güvenilir). W Reyhan wciela się Çağla Şimşek - młoda turecka aktorka, która prywatnie wygląda całkiem inaczej niż serialowa Reyhan.

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej

Çağla Şimşek - kim jest?

Çağla Şimşek urodziła się 1 sierpnia 2002 r. w Stambule. Zaczynając grę w "Elif" nie była jeszcze pełnoletnia. Od najmłodszych lat występuje w reklamach, filmach i serialach. Odkrył ją Osman Yağmurdereli - turecki producent, aktor, muzyk i polityk. Dzięki niemu, jako mała dziewczynka, w 2007 roku dostała swoją pierwszą rolę w serialu "Elveda Derken". Popularność przyniosła jej rola Zehry w serialu "Küçük Gelin" (2013-2015).

W "Elif" Çağla Şimşek jest skromną dziewczyną, która na co dzień się nie maluje i chodzi w kolorowych acz skromnych sukienkach. Prywatnie aktorka jest dużo bardziej nowoczesna. To piękna młoda kobieta, która lubi podkreślać swoją urodę makijażem. Ubiera się także bardziej odważnie niż jej serialowa bohaterka. Çağla lubi podróżować i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jak wygląda na co dzień? Zobacz w naszej galerii!

"Elif" - o czym jest serial?

Melek (Sellin Sezgin) pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie (Altug Seçkiner), najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Urodziła Elif (Isabella Damla Güvenilir) i po kilku latach ponownie spotkała Kenana. On miał już jednak inną żonę. Po wielu perypetiach udało im się znowu być razem, ale Kenan zmarł w tragicznych okolicznościach. Później Melek poznała Yusufa, z którym się związała, ale także doszło do tragedii. Elif została uznana za sierotę i trafiła do rezydencji Haktanirów, gdzie głową rodziny jest ciotka Ysufa, Macide (Nur Gurkan). Tam pojawiła się też Reyhan (Çağla Şimşek), która rozpoczęła pracę jako służąca.

Kerem coraz bardziej lubiany przez widzów! Kim jest wcielający się w niego aktor Nevzat Can? Ma dziewczynę?Zobacz więcej