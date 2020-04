"Elif". Yunus, czyli Cenay Türksever to jeden z najprzystojniejszych tureckich aktorów! Gdzie jeszcze zagrał?

Jakiś czas temu w "Elif" pojawił się nowy bohater - Yunus. Wciela się w niego Cenay Türksever, który jest jednym z najprzystojniejszych tureckich aktorów. Gdzie się urodził i ile ma lat? Gdzie jeszcze zagrał?

Cenay Türksever pojawił się w serialu "Elif", w którym wciela się w rolę Yunusa - jednego z pracowników holdingu Haktanirów. To przystojny mężczyzna, który nie sprawia jednak wrażenia sympatycznego. Czy to się zmieni w kolejnych odcinkach? Miejmy nadzieję, że tak!

Cenay Türksever - kim jest?

Cenay Türksever urodził się 13 maja 1990 roku w Bułgarii. Od lat zajmuje się modelingiem. W 2012 roku wziął udział w konkursie dla modeli i zajął w nim 3. miejsce. Uczy się w Szkole Wychowania Fizycznego i Sportu, pobierał także lekcje aktorstwa. Pojawił się w teledysku do piosenki "Kalbimdeki İmza" z repertuaru Demet Akalın. Występował także na pokazach mody Mercedes Benz Fashion Week. Rola Yunusa w "Elif" to jego pierwsza przygoda z telewizją. Niedawno dołączył także do obsady serialu "Sevdim Seni Bir Kere".

"Elif" - o czym jest serial?

Melek (Sellin Sezgin) pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie (Altug Seçkiner), najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Urodziła Elif (Isabella Damla Güvenilir) i po kilku latach ponownie spotkała Kenana. On miał już jednak inną żonę. Po wielu perypetiach udało im się znowu być razem, ale Kenan zmarł w tragicznych okolicznościach. Później Melek poznała Yusufa, z którym się związała, ale także doszło do tragedii. Elif została uznana za sierotę i trafiła do rezydencji Haktanirów, gdzie głową rodziny jest ciotka Ysufa, Macide (Nur Gurkan).

