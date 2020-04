"Erynie". Marcin Dorociński gwiazdą wspólnego serialu TVP i Netflix! Zobaczcie zdjęcia z planu!

Potwierdziły się plotki, które pojawiały się już kilka miesięcy tematu - Telewizja Polska oraz Netflix realizują wspólnie serial! Chodzi o ekranizację powieści Marka Krajewskiego pt. "Erynie". Sprawdźcie szczegóły!

"Erynie" to popularny kryminał autorstwa Marka Krajewskiego, który ukazał się w 2010 roku. Serial przeniesie widzów w końcówkę lat 30. XX wieku. Właśnie wtedy we Lwowie dochodzi do rytualnego mordu małego chłopca, a na potencjalnych sprawców typuje się przebywających na terenie miasta Żydów. Wiadomość o brutalnym zabójstwie szybko obiega miasto, a wśród mieszkańców narasta panika.

Wszyscy pokładają nadzieję w stróżu prawa – Edwardzie Popielskim. Znanemu samotnikowi, komisarzowi działającemu w nocy, nikt nie chce wchodzić w drogę. Ten zaś nie ma ochoty na poprowadzenie trudnej i medialnej sprawy zabójstwa chłopca.

W roli głównej, jak informuje serwis naekranie.pl, pojawi się Marcin Dorociński. Za reżyserię serialu odpowiada Borys Lankosz, natomiast autorami scenariusza są Władysław Pasikowski, Igor Brejdygant, Magdalena Lankosz oraz Borys Lankosz. Autorem muzyki do serialu będzie Michał Lorenc. Dokładna data premiery serialu "Erynie" jeszcze nie jest znana, jednak wiadomo, że najpierw serial trafi na platformę Netflix, a następnie będą mogli zapoznać się z nim widzowie TVP. Obecnie zdjęcia do serialu, które początkowo były realizowane we Wrocławiu, a następnie w Krakowie, zostały przerwane z uwagi na epidemię koronawirusa.

Jednocześnie prezentujemy Wam kilka unikatowych zdjęć z planu serialu "Erynie", które pozwolą Wam lekko wyczuć klimat nadchodzącego serialu!