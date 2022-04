"Euforia 3". Co Nate będzie robił w kolejnym sezonie? Jacob Elordi dzieli się swoimi przewidywaniami

Odcinki drugiego sezonu "Euforii" były oglądane średnio przez 16,3 miliona widzów. Prawdopodobnie mniej więcej tyle osób zastanawia się, co wydarzy się z postaciami serialu w kolejnym, potwierdzonym już, 3. sezonie. Na ten temat wypowiedział się ostatnio aktor wcielający się w Nate'a, Jacob Elordi. Czy jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się w kolejnych odcinkach?

Jacob Elordi o swoich przewidywaniach na trzeci sezon "Euforii"

Wraz z końcem lutego wszyscy oglądaliśmy 2. sezon "Euforii". Kultowy już serial, opowiadający o uzależnionej od narkotyków nastolatce Rue, która razem z rówieśnikami przeżywa trudy dorastania, zakończył się z wieloma niewiadomymi. Szkolne przedstawienie wyreżyserowane przez Lexi (Maude Apatow) odkryło i wywołało wiele konfliktów. Właśnie między innym przez to, co Nate (Jacob Elordi) zobaczył na scenie, impulsywnie zerwał z Cassie (Sydney Sweeney), co spowodowało jej gwałtowny wybuch emocji i przerwanie spektaklu. Finałowe odcinki 2. sezonu pokazały też Nate'a, który na swój własny, pokrętny sposób próbuje zadośćuczynić za swoje złe czyny - po tym, jak grozi swojej byłej dziewczynie, wydaje policji swojego ojca (Eric Dean).

Podczas gdy 3. sezon jest już potwierdzony, powstają pytania, co wydarzy się z poszczególnymi postaciami. Czy Nate spróbuje iść dalej drogą do odkupienia, czy jego impulsywny charakter wywoła jeszcze większy chaos wokół niego? Na ten temat wypowiedział się w ostatnią środę sam odtwórca tej roli, Jacob Elordi, na wydarzeniu związanym z "Euforią" w Academy Museum w Los Angeles w rozmowie z dziennikarką serwisu Deadline.

Myślę, że on może być już na skraju wytrzymałości, więc konfrontuje się ze swoimi demonami, a może nawet ze swoim bogiem. To w pewnym sensie ostatnia rzecz, którą może zrobić.

Czy Nate'owi uda się wejść na dobrą drogę? Elordi przyznaje, że nadal nie wie, co wydarzy się z jego postacią, ale jest ciekawy, co showrunner serialu, Sam Levinson, dla niego przygotował.

Sam jest tak nieprzewidywalny, ale chętnie zobaczę każdy rozwój wydarzeń. Ufam Samowi, on jest pewnego rodzaju szalonym geniuszem, więc jakkolwiek to poprowadzi, chętnie pójdę za nim.

Aktor, który zdecydowanie nie jest tak mroczny jak jego postać w "Euforii", zakończył swoją wypowiedź, żartując z tego, że jako dorosły mężczyzna, wciąż gra licealistę i wyraził nadzieję na to, co może robić w trzecim sezonie.

Mam jedynie nadzieję, że nie będę już musiał chodzić milcząco po szkolnym korytarzu. Starzeję się.

