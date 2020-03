Eurowizja 2020. Alicja Szemplińska pokazała teledysk do "Empires"! Podbije Europę mimo krytycznych opinii rodaków?

Alicja Szemplińska pokazała teledysk do "Empires"! To właśnie ten utwór będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2020 w Rotterdamie. Klip zyskał ogromną popularność w sieci. Czy dzięki niemu Alicja podbije Europę mimo krytycznych opinii rodaków?

Alicja Szemplińska "Empires" - teledysk

Dzięki zwycięstwu w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" Alicja Szemplińska będzie polską reprezentantką na Eurowizji 2020 do Rotterdamu. Zaśpiewa utwór "Empires", który przez wiele osób porównywany jest do największych hitów z filmów o Jamesie Bondzie. Teraz ukazał się też teledysk do piosenki.

Klip wyreżyserował Dawid Ziemba. Widzimy w nim Alicję, która otoczona jest płomieniami, a z jej oczu płyną łzy. Wszystko przebijane jest ujęciami rozpadających się budynków, powodzi i pożarów. Szemplińska chce tym sposobem zwrócić uwagę na problemy klimatyczne i społeczne, jakie dotykają ludzkość w naszych czasach.

- To bardzo ważna piosenka nie tylko dla mnie, ale też dla każdego człowieka. Ma związek z tym, jak traktujemy Ziemię i życie jako takie - wskazuje Alicja. - "Empires" mówi o procesie destrukcji i problemach dzisiejszego świata. Ludzie budują imperia, są obsesyjnie żądni władzy i zapominają o tym, co tak naprawdę jest ważne. - dodaje wokalistka.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja jest 17-latką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona - Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury programu "Hit Hit Hurra!", który wygrała w 2016 roku. Jej największą inspiracją jest Jorja Smith, dzięki której zakochała się w soulu.

Choć muzyka wypełnia całe jej życie, na co dzień jest przykładną uczennicą i wciąż zadziwia rodziców świadectwami z czerwonym paskiem. W wolnym czasie zapełnia szufladę wierszami i tekstami piosenek, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. W 2019 roku, będąc w drużynie Tomsona i Barona, wygrała 10. edycję "The Voice of Poland".

Jacek Kurski o Alicji Szemplińskiej