Eurowizja 2020. Alicja Szemplińska z "The Voice of Poland" powalczy o wyjazd do Rotterdamu! Michał Szpak w jury! Kto jeszcze?

Alicja Szemplińska z "The Voice of Poland" powalczy o wyjazd na Eurowizję 2020 do Rotterdamu! Pojawi się w jednym z odcinków programu "Szana na sukces. Eurowizja 2020" już w lutym 2020! W jury zasiadł m.in. Michał Szpak w jury! Kto jeszcze?

Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2020?

Zakończyły się już nagrania do programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", w którym wybrany ma zostać polski reprezentant na tegoroczny konkurs. O występ w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w Rotterdamie walczy 21 wokalistów, w tym zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland", Alicja Szemplińska. Młoda wokalistka nazwana została objawieniem show i zaskarbiła sobie sporą sympatię widzów. Czy pojedzie na Eurowizję?

W jury "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" zasiedli byli reprezentanci Polski na Eurowizji: Cleo (2014), Michał Szpak (2016) i Gromee (2018). To oni wspólnie wyłonią finalistów, którzy zaprezentują się w ostatnim odcinku na żywo już 23 lutego. Zanim to się stanie, obejrzymy 3 odcinki - w pierwszym (emisja 2 lutego) usłyszymy piosenki Abby - zespołu, który w 1974 roku z utworem "Waterloo" wygrał Eurowizję; w drugim (emisja 9 lutego) rozbrzmiewać będą największe eurowizyjne hity, m.in. "Amar pelos dois" Salvadora Sobrala czy "To nie ja" Edyty Górniak; w trzecim (emisja 16 lutego) uczestnicy sięgną po repertuar The Beatles.

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" - kto wystąpi?

Poza Alicją Szemplińską, wśród uczestników programu będą też inne osoby, które znane są widzom "The Voice of Poland", m.in. Patryk Skoczyński (6. edycja) i Kasia Dereń (3. edycja). Pojawią się również gwiazdy "Szansy na sukces" - Siostry Szlachta, Sargis Davtyan i Ola Nykiel. Wiadomo już także, w których odcinkach ich zobaczymy. W pierwszym wystąpią: Patryk Skoczyński, Emilia SaneckaSiostry Szlachta, Kasia Dereń, Amelia Andryszczyk, Sargis Davtyan i Maja Hyży, w drugim: Damian Kulej, Paulina Czapla, Weronika Curyło, Stashka, Saszan, Alicja Szemplińska i Aleksandra Nykiel, a w trzecim: Marek Kaliszuk, Nick Sinckler, Basia Gąsienica Giewont, Albert Černý z zespołu Lake Malawi (Czechy 2019), Norbert Legieć, Marzena Ryt i Adrian Makar.

Przypomnijmy, że 65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2020 roku w Rotterdamie. Poprowadzą go Jan Smit, Chantal Janzen oraz Edsilia Rombley. Tegorocznym hasłem konkursu jest Open Up!, czyli "Otwórz się!*. W konkursie weźmie udział 41 państw, w tym Polska. Po roku przerwy powracają Bułgaria i Ukraina, a z rywalizacji zrezygnowały Węgry i Czarnogóra. W ubiegłym roku Polskę reprezentował zespół Tulia z utworem "Fire of Love (Pali się)".