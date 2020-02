Eurowizja 2020. Artur Orzech o piosence Alicji Szemplińskiej. Jak ocenia szanse Polki w konkursie?

Artur Orzech zabrał głos w sprawie Alicji Szemplińskiej, która będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2020 w Rotterdamie. Jak komentator i prowadzący "Szansy na sukces" ocenia szanse Polki w konkursie?

W niedzielę (23.02) w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" Kasia Dereń, Alicja Szemplińska i Albert Černý z Lake Malavi walczyli o wyjazd na Eurowizję do Rotterdamu. Polskę w 2020 roku będzie reprezentować Alicja Szemplińska, zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland". O wyborze zwycięzcy zadecydowali widzowie oraz jury w składzie: Cleo, Michał Szpak oraz Gromee. Alicja Szemplińska zgromadziła maksymalną ilość punktów zarówno od jurorów, jak i od widzów.

Alicja Szemplińska i jej piosenka "Empires" pod ostrzałem! Internauci krytykują wyniki finału "Szansy na sukces"!Zobacz więcej

Artur Orzech ocenia piosenkę Alicji Szemplińskiej

Piosenka, którą Alicja Szemplińska przygotowała na Eurowizję 2020 wywołała ogromne poruszenie w sieci. Niektórzy uważają, że ballada "Empires" nie nadaje się na Eurowizję. Krytycznych głosów przybywa, dlatego głos w sprawie postanowił zabrać Artur Orzech. Komentator i prowadzący "Szansy na sukces" w rozmowie z Pudelkiem ocenił szanse Polki w konkursie.

Wyłoniliśmy w sumie 3 wykonawców i tak na dobrą sprawę każdy z nich mógłby nas reprezentować. Podczas ogłaszania werdyktu była jednomyślność, zarówno widzów jak i jury, wszyscy postawili na balladę. Eurowizja lubi ballady. To, że Szemplińska zaśpiewa świetnie, nie ma żadnych wątpliwości. Teraz trzeba patrzeć do przodu i skupić się na zaplanowaniu tego występu. Musi pojawić się konkretny pomysł - powiedział Artur Orzech w rozmowie z Pudelkiem.

Co sądzisz o piosence Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2020? Przypominamy, że reprezentantka Polski z piosenką "Empires" wystąpi w drugim półfinale, który odbędzie się już 14 maja. Finał Eurowizji 2020 w Rotterdamie zaplanowany jest na 16 maja 2020 roku.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja jest 17-latką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona - Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury programu "Hit Hit Hurra!", który wygrała w 2016 roku. Jej największą inspiracją jest Jorja Smith, dzięki której zakochała się w soulu. Choć muzyka wypełnia całe jej życie, na co dzień jest przykładną uczennicą i wciąż zadziwia rodziców świadectwami z czerwonym paskiem. W wolnym czasie zapełnia szufladę wierszami i tekstami piosenek, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. W 2019 roku, będąc w drużynie Tomsona i Barona, wygrała 10. edycję "The Voice of Poland".